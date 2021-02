De los ignorados: Ley de Herodes (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de febrero. Ayer, estuvo en Oaxaca el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy temprano presidió una rueda de prensa con medios, algunos locales fueron invitados de observadores porque no se les permitió hacer preguntas. Estratégicamente se colocaron en la primera fila los que serían escogidos por el gobernante y se montó la farsa. La cita fue a las 06:00 horas, en una mañana muy fría al interior de Palacio. Afuera, padres de familia con niños con cáncer esperaban ser recibidos por el presidente de los “pobres y desvalidos”, pero fueron ignorados. Querían que los escuchara, están desesperados, sus hijos se mueren, sin ayuda, sin medicamentos y bajo la soberbia de un mandatario que no los ve o no quiere verlos. !Qué tristeza! !Qué impotencia! También es padre, pero puede más la soberbia que la empatía con su pueblo.

***

En su reciente análisis José ignacio Martínez Cortés, coordinador de LACEN-UNAM y profesor del CRI-FCPyS comenta que “La caída del empleo es resultado del endeble comportamiento económico.

En 2020 hubo :

• Una disminución de (-)1.7 millones de personas en la Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de 57.6 millones a 55.9 millones.

• Los ocupados en actividades terciarias descendieron (-)1.7 millones, siendo el impacto mayor en el sector de restaurantes y servicios de alojamiento con una reducción de

(-)769 mil y los servicios diversos con (-)489 mil ocupados menos.

• La ocupación en micronegocios disminuyó en 914 mil.

• La población subocupada aumentó en 3.8 millones, al pasar de 4.3 a 8.1 millones.

• La tasa de desocupación aumentó 1.2 puntos porcentuales al pasar de 3.4% a 4.6% a nivel nacional.

• Oaxaca con 78.5%, seguido de Guerrero con 77.3% y Chiapas con 76.4% reportaron las tasas más altas de informalidad laboral; en cambio, Nuevo León con 35.6%, Coahuila de Zaragoza con 36.7% y Chihuahua con 37.3% generaron mayor formalidad laboral en el IVT-20.

En su comentario añade que “las secretarías de Hacienda, Economía, del Trabajo, Turismo, Energía, Agricultura, deben fomentar el “efecto mariposa” para impulsar el consumo, la producción y el empleo, y la secretaría de Seguridad debe proteger la inversión fija bruta.

Y señala que, el presidente López Obrador debe brindar confianza al empresariado y certidumbre al inversionista.

Ello fomentará el crecimiento económico y blindará la política monetaria de Banxico”.

***

No se hagan bolas , el abanderado priista, panista y perredista para la capital es Javier Villacaña. Así de sencillo. El fuego amigo sigue, pero ya se esperaba. En lugar de dividir, deberían unirse a enfrentar a los morenos que están peleándose por el cargo. De un lado el actual edil, Oswaldo García cuyos resultados en la capital son desastrosos y por otro, el juchiteco avecindado en Oaxaca, el llamado mero mero Jesús Romero que salió muy gallito y no quiere acatar la ley. Está acostumbrado a salir a las calles e incendiar. ¿Esto quieren los capitalinos?

Compartir