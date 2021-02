Se formaliza cambio en la SEP; Delfina Álvarez sustituye a Esteban Moctezuma (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de febrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó este lunes el cambio de la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la llegará Delfina Gómez en sustitución de Esteban Moctezuma.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario calificó como “un cambio importante” el que se hace en el organismo, luego de que Moctezuma Barragán fuera propuesto como nuevo embajador de México en Estados Unidos, tras la jubilación anticipada de Martha Bárcena.

Por su parte. Esteban Moctezuma, también en la conferencia, apuntó que “No le queda otro camino a la relación que seguir creciendo y mejorando”, en referencia a la relación México-EE.UU., al hacer efectiva su petición de renuncia a la Secretaría de Educación Pública para ir a la Embajada.

Moctezuma, quien hoy comparecerá ante el Senado para conseguir su ratificación como embajador, dejó en claro que dará lo mejor de sí en su nueva encomienda con resultados y honradez

“En materia internacional no hay relación más importante (…) y no hay frontera más dinámica en el mundo: viven 37 millones de personas de origen mexicano, que es más del 11 por ciento de la población total americana. No le queda otro destino a esta relación que seguir creciendo y mejorando”, expresó