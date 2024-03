De lo peorcito en Morena: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. !Qué flojera da Claudia Sheinbaum! Ayer, con su voz apagada, sin empatía, fría y distante contestó los preguntas de los periodistas que fueron convocados a su rueda de prensa ya que se encuentra en Oaxaca. Para variar, el descarrilamiento del Tren Maya es culpa de Felipe Calderón y García Luna. Es tan simple, tan aburrida que hay que tomarse varios cafés muy cargados para no dormirse del hartazgo. Por cierto, critica al PRIAN, pero ella, se ha encargado de invitar a su campaña a los más deleznable de esos partidos que critica. ¿Ejemplos? En Oaxaca. Alejandro Murat, Alejandro Avilés, Samuel Gurrión, Gaby Pérez, Mariana Benitez, Raúl Bolaños, etc. Lo más rancio, lo más detestable. Esos que antes criticaron y mandaron a la chingada a su partido, hoy son parte del equipo que dice llegará a gobernar este país, porque en sus horribles spots, asegura que no llega sola sino con una bola de rufianes. Dios nos agarre confesados.

***

Los incendios siguen en todo el país. En Veracruz, la situación es terrible, mientras en “buen hombre” de Cuitláhuac García ni se aparece. No hay Fonden. Los pobres pobladores piden ayuda a gritos. Están desesperados. Con sus herramientas combaten el fuego y muchos ya han perdido la vida. No es posible tanta desgracia. El mesías ocupado en las elecciones y desde “su” palacio sigue difundiendo y repartiendo su odio y coraje. Ojalá y el karma le llegue a su familia.

***

Poco a poco se cae la “verdad” de las encuestas que difunden algunos medios de comunicación que ya se pasaron del lado de la 4T y la defienden. Resulta que la señora Sheinbaum tiene más negativos que positivos en preferencias y aceptación. Cabe recordar que en le país de la encuestitis, la señora Clinton no tenía rival según las mediciones de las grandes firmas, y allí ganó el magnate Trump. Todos se equivocaron.

***

No tiene vergüenza. Según la afamada niña secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde “la mayoría de las desapariciones en México, son desapariciones voluntarias”. Es decir los levantones de más de 60 personas en Sinaloa fueron voluntarios, a punta de pistola la gente se mueve y acepta libremente su cautiverio.

