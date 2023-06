De las difamaciones: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de junio. No hubo arreglo con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los rijosos maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y a partir de este día intensificarán sus acciones en Oaxaca, que no en la capital del país, aunque sus demandas no estén en el ámbito estatal, sino en el federal.

Será un día caótico en la ciudad de Oaxaca, ya que los mentores en lugar de estar dando clases a los niños oaxaqueños, prefieren estar sentados tejiendo, cociendo o perdiendo el tiempo en sus celulares. Son horas de frustración. !Los oaxaqueños, que se jodan!

Como dato: Oaxaca ocupa el penúltimo lugar en años de escolaridad a nivel nacional con 6.9 años contra 8.6 años de promedio nacional.

Mientras los maestros optan por bloquear calles, centros de trabajo, impiden el paso de ambulancias, agreden a los automovilistas, se enfrentan con las personas que les reclaman. En fin. Una vergüenza.

Se llevó a cabo el desayuno con los medios de comunicación en el Centro de Convenciones. El gobernador Salomón Jara no fue llamado de último momento a la Ciudad de México como se comenta en una dizque crónica, ya no regresó después de presentar la fiesta Guelaguetza junto a Claudia Sheinbaum. Tenía que participar en la mesa de negociación con la Sección 22 en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública desde temprana hora. La noche anterior, designó al Secretario de Gobierno, Jesús Romero para que presidiera la reunión.

De acuerdo a EDUCA, “desde el poder se recrudece la difamación del ejercicio de defensa de los derechos humanos. En los primeros seis meses del nuevo gobierno en Oaxaca fueron criminalizadas y hostigadas 18 organizaciones o comunidades. En un promedio de diez días se registró una agresión colectiva, como son desalojo de protestas, detenciones arbitrarias, difamación desde el poder y otros tipos de criminalización”.

Los Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) acusan que el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteradamente hace difamaciones contra la población mixe de Mogoñé Viejo en el Istmo de Tehuantepec que protesta contra las afectaciones del megaproyecto del Corredor Transístmico.

Señalan que estas difamaciones gubernamentales preparan el terreno para actos represivos, ejecutados por grupos civiles al servicio de caciques, empresas, cuerpos policíacos locales o estatales y autoridades federales (Guardia Nacional-Marina).

En un comunicado resaltan que tan solo en estos primeros seis meses de la nueva administración morenista en Oaxaca, 41 personas defensoras fueron violentadas en sus derechos.

“La defensa del territorio contra los megaproyectos es una de las principales razones de ataques contra personas defensoras en el país. La construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) causó una avalancha de violencia contra personas defensoras indígenas, con agresiones registradas en los municipios de San Blas Atempa, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Matías Romero, San Francisco Ixhuatán y San Juan Guichicovi”.

