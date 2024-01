De la carretera del Ego: Ley de Herodes (11:11 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de enero. Con el robo a mano armada que sufrió el ex edil de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña y su familia al norte de la ciudad capital van cinco los hechos violentos de este tipo que se tienen registrados tan solo en Ejido Guadalupe. Se trata, al parecer, de un mismo grupo que se ha dedicado a atemorizar a los vecinos de esa zona que como todos los mexicanos están a la indefensión ante los delincuentes con la 4T que prefiere los abrazos y no balazos. Entonces los criminales tienen el campo abierto. Fueron minutos de angustia de la familia del ex líder del PRI, que fueron blanco de amenazas de cinco sujetos armados comandados al parecer por un ex policía y/o ex militar por la forma en que se comportaron durante el acto. Nuestra solidaridad con la familia Villacaña.

***

La carretera 190 podría ser catalogada como la vía del Ego, ya que está cubierta de grandes espectaculares de políticos que se promocionan con sus “verdades”. En su mayoría pertenecen al partido Morena o bien a sus aliados. Lo mismo pasa en los autobuses urbanos que llevan en sus unidades la fotografías de los magnánimos funcionarios o diputados. Todos, no hay uno solo que no haya abusado del photoshop, y se muestran tan lozanos y jóvenes que nadie se las cree. Además los slogans que ocupan están de risa. No conformes con difundir sus rostros también pagan portadas de revistas para que todos los oaxaqueños se enteren de sus proezas y aptitudes.

***

Sigue la pasarela en el Congreso de Oaxaca. Todo terso y bien planchado. Los diputados de esta legislatura que ha sido la peor en productividad se hacen de la vista gorda y dejan pasar a los funcionarios de la $T, perdón de la 4T, sin cuestionarlos, bueno ni siquiera al responsable de la política interna que tiene al estado hecho bolas. Aquí no pasa nada, y luego se quejan de los disturbios y las manifestaciones. Los diputados son los representantes del pueblo y no hacen nada por sus electores. Pero, ¿Qué se puede esperar de los chapulines como Gaby Pérez, Samuel Gurrión o Mariana Benitez?, los tres plurinominales que ni siquiera se despeinaron para hacer campaña y ganar el voto. Los Morenos en su plan de defensa de la 4T, y los aliados como borregos, también grillos saltarines. En fin.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir