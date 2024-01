“No se piden moches” en precampaña de Sheinbaum, sentencia Delgado (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de enero. El dirigente nacional de Morena Mario Delgado, y coordinador general de la precampaña presidencial de Claudia Sheinbaum (Morena, PT y PVEM), rechazó de manera categórica que se haya usado “un solo peso” de recursos públicos en las actividades de la morenista, y expuso que en Morena “no se piden moches, como sí lo hacen” los partidos de oposición.

Al referirse a los testimonios de la ex directora general de Notimex, Sanjuana Martínez, el dirigente del partido guinda señaló que “sobre el tema que habla de peticiones de dinero del erario para la campaña de Claudia Sheinbaum, (quiero) negar categóricamente, nosotros estamos en contra del uso de recursos públicos en las campañas y puedo negar absolutamente que haya un peso de recursos públicos en todas las actividades de la doctora, es algo que ha combatido el movimiento y es algo que la doctora tiene como un principio en su actuación política, entonces, negamos que haya recursos públicos en la precampaña y campaña”.

En entrevista con La Jornada, subrayó que no sólo no se han solicitado recursos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sino de ninguna dependencia pública. Afirmó que “ni en este caso ni en ningún otro (se ha solicitado recursos), no hay un peso público en la campaña”.

En tanto, a los funcionarios, militantes y simpatizantes de Morena, el líder partidario exhortó: “Que nadie se deje engañar, acá no se piden moches para la campaña, como sí lo hacen en la oposición. Es una campaña, además, austera, donde nuestro objetivo principal es estar cerca de la gente, no gastar cifras millonarias en campañas publicitarias, sino estar siempre en recorridos para tener contacto directo con el pueblo”.

Consultado sobre un probable acercamiento con Martínez para aclarar sus declaraciones, sólo indicó que, en dado caso, “ella tendría que presentar pruebas de lo que está diciendo, pero yo puedo negar como coordinador de la precampaña, cualquier tipo de desviación para las actividades de la precampaña”.

Además, anticipó que “evidentemente va a querer la oposición utilizar esto”, pero reiteró que “son falsas las afirmaciones que se hacen y también la Secretaría del Trabajo negó categóricamente esos dichos”.

También, explicó que el partido presentará todos los informes de gastos ante las autoridades electorales como lo indica la ley en la materia, por lo que se harán todas las revisiones y auditorías necesarias, incluso, apuntó que la fiscalización se hace de manera permanente y en tiempo real durante el periodo electoral.

