De cachorro y su verdad: Ley de Herodes (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de abril. El 27 de marzo, el ex gobernador Alejandro Murat hizo el ridículo cuando se presentó a la casa de campaña de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz -candidata a la Presidencia de la República de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la coalición “Fuerza y Corazón por México”-, para pedir derecho de réplica ante las acusaciones que ha realizado en su contra la política hidalguense, pero no lo dejaron pasar. Al contrario lo van a demandar. El personaje se presentó con al menos 6 escoltas armadas y con el insufrible Francisco Vallejo Gil, emparentado con Esteban Moctezuma embajador de México ante el gobierno de los Estados Unidos, quien se encargó de convocar a los medios afines al clan Murat para que lo acompañaran en el numerito que le arrojó 89 por ciento de comentarios negativos en las redes sociales. Aún así, el cachorro, le comentó a sus afines y amigos que estaba muy contento con el resultado porque “Xóchilt no lo recibió y eso le daba puntos ante Claudia“. ¿What? El niño Murat quien ya adquirió el look morenista, se vio bastante desmejorado, lleno de canas, con barba, con peso de más se ofreció a realizar este reclamo para desacreditar a Xóchilt Gálvez, pero nunca se imaginó que la señora le contestó en su rueda de prensa: “Él viene a echar pleito. Yo no he denunciado nada que el gobernador [Salomón] Jara [Cruz] no haya dicho de Murat. No he dicho nada que no sea cierto. Los cinco mil millones de pesos del INFONAVIT, quedó tan claro que uno de los empresarios devolvió dos millones. El quebranto al INFONAVIT existió por el lado de dos directores, que se echaron la culpa, pero nunca quedó claro”. Pues con todo y su comitiva, el actual morenista se tuvo que retirar con la cola entre las patas, aunque él presuma lo contrario.

En Oaxaca, el Verde le jugó mal a sus nuevos integrantes. Al ex priista Alejandro Avilés le prometieron el tercer lugar en las listas definitivas, pero lo mandaron al quinto. En el mejor de los tiempos con una buena votación los niños “dizque” verdes han logrado colocar a los primeros 3, cinco se ven muy lejanos. Convencieron al priista de otras cosas, pero el ofreció votos que no conseguirá. La dentista candidata por el Verde no quiere que Avilés aparezca en su campaña, y otros igual, porque en lugar de sumar resta. Y, Raulito y el hijo de Estefan lo alucinan.

Por lo que respecta a los tricolores, definitivamente no quieren votar por su partido y como van en alianza, seguro depositarán su sufragio por los colores azul o amarillo. Están tan enojados con las dirigencias nacional y estatal que no les interesa apoyar al PRI. Aquí el PRI esté hecho pedazos. El otrora partido oficial, hoy ni siquiera tiene abiertas sus puertas a sus militantes. Xóchilt la tiene difícil en un estado controlado por los guindas y en donde la oposición no existe.

