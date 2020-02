Dan prisión preventiva a “El Lunares”, ahora por homicidio (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. Un juez de control dictó prisión preventiva a Óscar Andrés, “El Lunares”, supuesto líder de la Unión Tepito, por el delito de homicidio.

Será hasta el próximo jueves cuando se determine si vinculan a proceso o lo dejan en libertad, pues su defensa pidió la duplicidad del término para reunir pruebas en favor de El Lunares.

El imputado se encuentra en el Reclusorio Oriente y desde ahí escuchó la imputación en su contra, pues se realizó mediante una video audiencia.

La defensa del imputado dijo que la Fiscalía armó un nuevo caso y ya en la madrugada un juez les otorgó la orden de aprehensión, para que lo pudieran detener al salir del Reclusorio Norte, luego de que un juez lo dejara en libertad al no demostrase que participó en un secuestres exprés que acusaba.

“Después de una privación ilegal de la libertad por más de 12 horas que nuestro defenso sufrió no lo dejó salir el gobierno de la Ciudad. Dio tiempo para que armaran una orden de aprehensión al vapor, que se las autorizan a las 2:15 de la mañana, ósea no tenían nada. A fuerza y por todos los medios querer presentar como trofeo, porque no es otra cosa nuestro defenso”, dijo Arturo Toscano, abogado de “El Lunares”.