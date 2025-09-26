Da a conocer DIF Oaxaca a las y los ganadores del Primer Concurso de Pintura Infantil (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca da a conocer a las y los ganadores del Primer Concurso de Pintura Infantil “Niñas y Niños con Desayuno de Letritas Pintando una Alimentación Saludable”, que permitirá conmemorar el Día Internacional de la Alimentación, que se celebra este 16 de octubre.

El certamen realizado a través de la Dirección de Operación de Asistencia Alimentaria informa que, en la categoría A, el primer lugar lo obtuvo Keyli Athziri López Cruz, originaria de San Mateo Piñas; el segundo Mauricio Flores Jarquín, de Magdalena Tequisistlán; y el tercero Tiffany Xiomara Cruz Morales, de Santiago Matatlán.

Mientras que, las menciones honoríficas de esta categoría fueron para Lucero Guadalupe Mazas Rodríguez, de Santa María Mixtequilla y José Orlando Avendaño Martínez, de Santa María Jacatepec.

En tanto, en la categoría B, el primer lugar lo consiguió Santiago Alejandro Matus López, proveniente de San Francisco Ixhuatán; el segundo, Joshua García Gómez, de San Pedro Nopala y el tercero, Sebastián Ramírez Vásquez, originario de San Mateo Río Hondo.

Las menciones honoríficas las obtuvieron Naomi Chávez Martínez, oriunda de Santo Domingo Ixcatlán y Yahaira Cruz Jiménez, de San Miguel del Puerto.

Cabe destacar que se recibieron mil 15 dibujos de niñas y niños de las ocho regiones del estado, quienes participaron en las categorías A, de 6 a 8 años; y la B, de 9 a 11 años.

En cada obra, las y los participantes mostraron cómo perciben la alimentación saludable a través del programa Desayuno de Letritas, mediante el cual se preparan menús con base en los criterios de calidad nutricia e inocuidad y con pertinencia cultural; que son acompañados de acciones de orientación y educación alimentaria que incentiven la compra de productos locales.

El evento de premiación será el miércoles 1 de octubre del año en curso.

Con esta acción, el organismo estatal que encabeza la Presidenta Honoraria, Irma Bolaños Quijano, se compromete con la niñez que acude a escuelas públicas de los niveles preescolar, primaria y secundaria.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir