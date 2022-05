Cumplen un mes de retenidos, habitantes de San Martín Peras en Cerro Hidalgo (12:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 9 de mayo. El fin de semana se cumplió un mes de la retención de tres habitantes de San Martín Peras, quienes se encuentran en la comunidad de Cerro Hidalgo, desde el pasado 7 de abril.

Los hombres retenidos son: Sergio Salvador López, Filiberto Gracida Rivera y Bernardino Pérez Mendoza, quienes aparentemente fueron sorprendidos tomando fotografías de diversos lugares, así también de pegar una convocatoria del Comité Ciudadano, que encabeza Elpidio Ramírez Morales, sin el permiso de la autoridad de Cerro Hidalgo, para realizar dichas actividades.

Familiares y conocidos, expresaron que la Secretaría General de Gobierno (Segego), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y demás dependencias, no han intervenido para lograr su liberación, a pesar de que lo han solicitado por escrito y en diversas mesas de trabajo.

“Hasta el momento nadie ha metido mano, nosotros estamos incomunicados con ellos, no sabemos si los habitantes de Cerro Hidalgo quieren dialogar, ya es un mes del secuestro, porque nosotros así lo llamamos, porque retención no es, desconocemos si los tienen en una cárcel o casa, no tenemos información”, señaló uno de los familiares.

Al respecto, la SEGEGO señaló que, a las reuniones que han realizado en la ciudad de Oaxaca para lograr un diálogo entre ambas partes, sólo han acudido los familiares de los retenidos y la autoridad de San Martín Peras.

Agregó que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca está interviniendo ante la falta de solución para liberar a las tres personas. Así también, que el estado de salud de dichas personas lo han reportado como estable.

