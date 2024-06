¡Cuidado! CFE lanza advertencia urgente sobre recibos de luz en julio 2024 (21:45 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de junio. ¡Cuidado! CFE lanza advertencia urgente sobre recibos de luz en julio 2024. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un pilar fundamental en la vida cotidiana de los mexicanos. Su servicio de electricidad permite realizar actividades esenciales como trabajar, cocinar y mantener la casa iluminada. Sin embargo, con la llegada de julio 2024, es crucial que los usuarios estén al tanto de las nuevas advertencias de la CFE respecto a los recibos de luz.

Formas oficiales de recibir tu recibo de luz CFE

La CFE ofrece dos métodos oficiales para recibir tu recibo de luz: en papel, entregado directamente a tu domicilio, y por correo electrónico. Estas opciones pueden ser seleccionadas a través del portal oficial de la CFE. No obstante, recientemente ha surgido información falsa que indica una nueva forma de recibir el recibo a través de mensajes de texto, lo cual la CFE ha desmentido categóricamente.

Pago del recibo de luz: métodos y recomendaciones

Para evitar cortes de luz por falta de pago, la CFE permite pagar el recibo en tiempo y forma a través de varias opciones: en sucursales CFE, desde la app CFE Contigo o en la página web de la CFE. Es vital prestar atención a las fechas clave en el recibo: fecha límite de pago y fecha de corte, para no incurrir en costos adicionales por reconexión.

Advertencia de la CFE sobre información falsa

Recientemente, la CFE ha emitido una advertencia a través de sus redes sociales sobre una supuesta nueva forma de recibir la factura de luz por mensaje de texto. Esta información es completamente falsa. Según los rumores, los usuarios deberían enviar un mensaje con la palabra “luz” y su número de cliente a un número no oficial, para recibir su factura. La CFE ha dejado claro que no opera de esta manera y que los usuarios deben evitar seguir estas indicaciones para no caer en posibles estafas.

Consejos para evitar problemas con tu recibo de luz

Para evitar complicaciones, los usuarios deben seguir utilizando únicamente los canales oficiales de la CFE. Esto incluye el teléfono de atención 071, el sitio web http://cfe.mx, el bot de Telegram CFEContigoBot, y la app CFE Contigo. Estas son las únicas vías seguras y confiables para recibir información y pagar el recibo de luz.

Canales oficiales de atención de la CFE

La CFE atiende a sus usuarios únicamente a través de sus canales oficiales. A continuación, se detallan estos medios:

Teléfono: 071

Sitio web: http://cfe.mx

Telegram: CFEContigoBot

App: CFE Contigo

Es esencial que los usuarios mantengan esta información presente y la compartan con familiares y amigos para evitar caer en posibles fraudes.

En resumen, la CFE ha lanzado una advertencia importante sobre información falsa relacionada con los recibos de luz. Es crucial que los usuarios utilicen únicamente los canales oficiales para recibir y pagar sus facturas, garantizando así la seguridad y continuidad del servicio eléctrico en sus hogares.

