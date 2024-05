Cuatro candidatos se bajan de la contienda por amenazas en Guerrero (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de mayo. En la última semana, cuatro candidatos a alcaldes, junto a toda su planilla, dejaron de hacer campaña por amenazas de presuntos criminales y porque, aseguraron, no hay garantías de seguridad para continuar.

Estas bajas se dan en la misma semana en que Aníbal Zúñiga Cortés, candidato de la alianza PRI, PAN, PRD a regidor en Coyuca de Benítez, en la Costa Grande, fue hallado desmembrado junto a su esposa Rubí Bravo Solís en la batea de una camioneta en Acapulco.

El miércoles 15 de mayo, el candidato del partido Fuerza por México a la presidencia municipal de Teloloapan, en la región norte, Pablo Segura Valladares, informó que las aspirantes a síndica —propietaria y suplente—, así como a regidores renunciaron por amenazas de una organización criminal.

Segura Valladares explicó que los candidatos a síndicos y regidores de su planilla le contaron que hombres armados les advirtieron que si no renunciaban a sus aspiraciones, los obligarían a huir del municipio.

El abanderado explicó que ya no pudo sustituir a estos candidatos debido a que el plazo legal para realizar cambios concluyó el 2 de mayo, por lo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) anuló el registro de la planilla.

El jueves 16, la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Las Vigas, en la Costa Chica, Thalía Mejía Molina, junto con toda su planilla, anunció que no continuaría con su campaña “por la falta de garantías”.

En un comunicado difundido en redes sociales, Mejía Molina expuso que junto con los integrantes de la planilla decidieron “detener definitivamente” su campaña porque no existen las condiciones necesarias para continuar rumbo a la jornada electoral del 2 de junio.

Las Vigas es uno de los cuatro municipios de reciente creación en Guerrero. Se desprendió del municipio de San Marcos, y esta es la primera vez que los pobladores elegirán al edil.

“Queridos paisanos, a días de la primera elección constitucional que será por voto directo de la gente decidimos detener definitivamente nuestra campaña, lo hacemos porque no existen las condiciones necesarias para seguir caminando hacia el domingo 2 de junio”, escribió Mejía Molina.

En el mismo municipio, el viernes 17 de mayo, el candidato del PRD a la presidencia municipal de Las Vigas, Cristóbal Salado Agatón, anunció que no continuaría con su campaña por problemas de salud.

Al mismo tiempo, el candidato del PRD a la alcaldía de San Marcos, Daniel Valentín Valentín, dio a conocer que suspendía definitivamente su campaña. También dijo que era por motivos de salud.

Salado Agatón escribió en sus redes sociales: “Fíjense que tengo unos problemitas de salud medios delicados y tengo que atenderme fuera del pueblo”.

Valentín Valentín en sus redes sociales anunció la suspensión de su campaña: “Quiero informarles que por cuestiones de salud de un servidor, misma que debo de atender fuera del municipio, debemos de detener los trabajos de campaña”.

Con Valentín Valentín toda la planilla del PRD anunció que dejarían de hacer campaña. Al respecto, el dirigente del PRD en Guerrero, Alberto Catalán Bastida, dio una versión muy distinta a la de los candidatos.

Aseguró que los abanderados dejaron de hacer campaña porque no hay condiciones de seguridad.

“Dejaron de hacer campaña porque no hay garantías por parte del gobierno en brindar seguridad y pues obviamente que ante cualquier amenaza, no sabemos si sea algo real, si sea una estrategia política, tenemos que revisarlo, pero hasta este momento no hay garantías para nadie. Si hay una amenaza de por medio, lo que menos se busca es arriesgarse innecesariamente”, expuso el dirigente.

El 4 de abril pasado, la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Copala, Candy Espinoza Ríos, renunció luego de acusar al gobierno estatal de no haberle otorgado medidas de protección ante las amenazas que sufría por parte de la delincuencia.

Candy Espinoza es hermana del líder del PVEM en el municipio de Copala, Jesús Ríos González, quien fue privado de su libertad y asesinado a balazos en junio de 2023.

Ríos González era aspirante a la alcaldía de Copala. En un video publicado por su familia tras su asesinato, se acusó a la alcaldesa Guadalupe García Villalba de los hechos. Actualmente, García Villalba es candidata a diputada local por Morena.

Solicitan protección

En Guerrero, de acuerdo al IEPC, son más de 50 los candidatos que han solicitado medidas de seguridad; la mayoría son abanderados a alcaldías.

Este proceso electoral en Guerrero ha estado marcado por la presencia de las organizaciones criminales. En este contexto, cinco aspirantes a una alcaldía han sido asesinados y uno a diputado federal. Así como el último caso del candidato del PRI a regidor.

La presencia del crimen ha condicionado a los candidatos. La dirigencia de Movimiento Ciudadano en Guerrero; por ejemplo, no registró candidatos en 20 municipios, sobre todo en la Tierra Caliente, con el argumento de no ponerlos en riesgo.

Ya en campaña, varios aspirantes han decidido hacer campaña de forma muy discreta, a través de redes sociales y evitando actos públicos y masivos.

El Universal

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir