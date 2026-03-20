Cristiano Ronaldo queda fuera de la lista de Portugal contra México ¿Puede solicitarse un reembolso? (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. La Selección de Portugal reveló la lista oficial de convocados para el encuentro amistoso frente a México en el Estadio Azteca, confirmando la ausencia de Cristiano Ronaldo.

El seleccionador Roberto Martínez excluyó al capitán del grupo de viajeros para este compromiso de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, una noticia que generó decepción inmediata entre los aficionados que agotaron las entradas con la esperanza de ver al histórico delantero en territorio mexicano.

El listado presentado por el cuerpo técnico portugués incluye figuras de renombre como Bernardo Silva y Bruno Fernandes; sin embargo, la baja del “Bicho” representa un golpe anímico para los seguidores locales.

Medios internacionales reportan que esta decisión responde a una gestión de cargas físicas y rotación del plantel antes del torneo mundialista. Además de Ronaldo, el atacante Paulinho también quedó fuera del llamado, dejando a la escuadra europea sin dos de sus referentes ofensivos más seguidos por la prensa deportiva.

El impacto en la afición y el mercado de boletos

La preventa y venta general para este duelo alcanzaron cifras récord en minutos, impulsadas en gran medida por la expectativa de presenciar el último partido de Ronaldo en el “Coloso de Santa Úrsula”.

Tras la confirmación de su inasistencia, las redes sociales reflejaron el descontento de miles de personas, quienes ahora cuestionan la validez de su inversión para un espectáculo que perdió a su principal atractivo individual.

Ante este escenario, surgió la duda sobre la viabilidad de solicitar la devolución del dinero. No obstante, las políticas de las empresas boleteras y los términos establecidos por los organizadores del evento resultan determinantes.

El contrato de compra garantiza el acceso al enfrentamiento entre las federaciones nacionales de México y Portugal, mas no asegura la participación de jugadores específicos del plantel.

¿Es posible obtener un reembolso?

La respuesta para los usuarios es negativa en términos legales y comerciales. Debido a que el partido sigue programado para llevarse a cabo en la fecha, hora y sede acordadas, el evento se considera vigente. Los reglamentos de espectáculos estipulan que el reembolso solo procede ante la cancelación definitiva del partido o un cambio drástico en las condiciones de logística ajenas a la alineación deportiva.

En consecuencia, la ausencia de una estrella, por más relevante que sea para el mercadeo del juego, entra en la categoría de imprevisto deportivo o decisión técnica, situaciones que no facultan al consumidor para reclamar el costo del boleto.

El público deberá asistir al estadio para presenciar el duelo entre selecciones, el cual mantiene su estatus de alta competencia internacional a pesar de la falta del máximo goleador portugués.

Publimetro/Foto: Mexsport e Instagram

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