Crece inconformidad en Salinas del Marqués por planta de luz “fantasma” (19:12 h)

Edwin Meneses

Salinas Cruz, Oaxaca, 9 de marzo. quejasplantHabitantes de Salinas del Marqués estallaron en protesta este lunes al acusar a la agente municipal Karina Ureña de no dar la cara para explicar qué ocurrió con una planta de luz que, aseguran, fue prometida para el Centro de Salud de la comunidad.

Los inconformes se plantaron en las oficinas de la agencia y pidiendo una explicación, ante lo que consideran una falta de respeto hacia la población.

De acuerdo con los manifestantes, el conflicto se remonta a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que la comunidad permitió instalar una antena en un terreno donde antes funcionaba la Casa de Salud. A cambio, el compromiso era dotar a la clínica de internet gratuito y una planta generadora de energía, beneficios que, afirman, hasta ahora no se han cumplido pese al tiempo transcurrido.

Mónica Montesanos, presidenta del comité del programa La Clínica es Nuestra, sostuvo que la propia autoridad auxiliar les había prometido que la planta sería entregada la semana pasada. Sin embargo, tras algunos reclamos en redes sociales, la entrega se detuvo sin explicación.

“No es un tema personal, es una exigencia de la comunidad”, reclamó, al señalar que el problema afecta directamente la atención médica.

La indignación aumentó luego de que el Centro de Salud volviera a quedarse sin electricidad, lo que pone en riesgo la conservación de vacunas y medicamentos.

Ante la falta de respuestas, los manifestantes decidieron impedir la salida de trabajadores de la agencia municipal como medida de presión, mientras exigen transparencia sobre el destino de la planta de luz y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad.

