8M deplorable espectáculo en la cd de Oaxaca ¡Aguas Jara!: Alfredo Brena (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de marzo. Ayer domingo, en la ciudad de Oaxaca, se desarrolló la famosa Marcha 8M. Y cerca de las 5 pm, en la esquina de las calles de Reforma y Morelos. Tuvo lugar uno de tantos

espectáculos que nos brindó la marcha, que hacen que el turismo nacional nos vea como apaches emplumados.

Del contingente se desprendió, un grupo de demolición, armado con picos y hachas, amén de la consabida pintura negra en aerosol. Para el ataque a la pastelería que se encuentra en una de las cuatro esquinas.

El personal de la pastelería había bajado las cortinas metálicas, de la entrada y de las ventanas. Pero, eso no fue obstáculo para el equipo de féminas, que procedieron a subir las cortinas metálicas y al destrozo de los cristales. Todo esto coreado por las manifestantes al coro de: ¡Fuimos todas!

Indudablemente que las empleadas de la pastelería se llevaron un susto mayúsculo, ante la agresión a su centro de trabajo, y temieron por su integridad personal.

Fue entonces que una señora, turista nacional, que estaba en esa esquina, se asustó tanto que se llevó las manos a la cabeza exclamando ¡oh Dios mío! Pero, dado que la señora tenía en una de las manos su teléfono celular.

Inmediatamente fue rodeada por las manifestantes femeniles, armadas con picos, palas y aerosoles, que en el acto le gritaron de forma por demás agresiva: ¡no se puede filmar!

El susto de la turista fue tremendo, y solamente reaccionó para decirle a su marido, que se encontraba al lado: ¿Esto es lo que promocionan? ¿Esto es una ciudad turística? ¡Hoy mismo nos vamos!

En esto de la libertad de expresión, se ha perdido toda dimensión, al final del contingente de las féminas, venía la policía Estatal y Protección Civil, también estatal. ¿Acaso estos elementos fueron puestos ahí para resguardar a las feministas? ¿Acaso estos elementos estaban ahí para proteger a las feministas de cualquier agresión?

Las empleadas de la pastelería fueron agredidas en su centro de trabajo. Estas mujeres estaban trabajando, exactamente igual que las 129 costureras neoyorquinas, que dicen conmemorar en este 8M, con el Día Internacional de la Mujer.

Últimamente se ha publicado, a nivel nacional, que Salomón Jara es el gobernador peor evaluado de la república mexicana. Realmente, me parece una exageración ponerlo debajo de gobernadores como el de Sinaloa, Tabasco, o Guerrero, por ejemplo.

Pero lo que sí se me hace incongruente, en este caso de la protección a las feministas, es que el gobernador Jara fue capaz de agredir a macanazos a los burócratas despedidos injustificadamente. Pero no es capaz de proteger a la ciudadanía y al turismo, de las

agresivas feministas. Sea usted congruente señor gobernador, y no deje en manos de sus funcionarios, decisiones, que en estos momentos críticos son vitales.

Y tan son vitales estos momentos del país, que la presidente Claudia, encabezó este 8 de marzo de 2026, la ceremonia oficial por el Día Internacional de las Mujeres en el Campo Marte, en la Ciudad de México, el acto formó parte de las actividades del gobierno federal para conmemorar el 8M.

La ceremonia se realizó por la mañana en el Campo Deportivo Militar Marte, y reunió a integrantes del gabinete, representantes de las Fuerzas Armadas y funcionarias del gobierno federal.

Curiosamente la presidente Claudia solamente reconoció y condecoró a la parte femenina del Ejército Mexicano.

En el Campo Marte no estuvieron, ni la Armada (Naval), ni la Guardia Nacional (GN). Así como tampoco, éstos estuvieron en la fiesta del Mencho.

Y tanto la Naval, como la GN, tienen mujeres en sus filas, y se me olvidaban las mujeres de la SSP Federal

O sea que tras lo del Mencho, el verdadero Jefe de las Fuerzas Armadas es el General Trevilla, ¿designado por Trump?

Al principio de la era Trump, podíamos decir: “Perro que ladra, no muerde”, pero ya podemos estar seguros, con la guerra contra Irán, con el arresto del dictador Maduro, con el cerco a Cuba, con el Escudo de las Américas. Y que dicho Escudo de las Américas no es otra cosa, sino capturar Narco Políticos mexicanos, en territorio nacional.

No sabemos realmente, si Trump está loco, pero, de que muerde, ¡muerde!

Así que, ante esta crítica situación por la que atraviesa el país, le recuerdo señor gobernador Salomón Jara, Ud. está para proteger a la ciudadanía, no para cuidar manifestantes. ¡De eso depende su permanencia en el cargo!

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

