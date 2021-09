Covid-19: ¿Cuál es la mejor vacuna contra la variante Delta? (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. Tras numerosos estudios y la publicación de los resultados, al fin se sabe qué vacuna es la más eficaz contra la variante Delta de Covid-19.

Aunque existen muchas variantes de Covid-19, aquella que preocupa más al mundo es la Delta debido a que es mucho más contagiosa y disminuye la efectividad de las vacunas.

Por ello hicieron numerosos estudios con las vacunas existentes desde que esta variante se volvió motivo de preocupación internacional.

Hoy, tras un arduo estudio, un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, por fin tenemos algo de claridad sobre la vacuna que se ha visto menos afectada su efectividad.

Es así que los datos duros arrojan que la vacuna de NIH-Moderna es la más efectiva contra la variante Delta, adelantándose a la de Pfizer-BioNTech.

💡BREAKING—CDC study confirms the NIH-Moderna #COVID19 vaccine is more effective against #DeltaVariant hospitalizations than Pfizer-BioNTech or Johnson & Johnson. Vaccine efficacy for Delta🏥—Moderna 95%, Pfizer 80%, J&J 60%. VE also higher in age <74!🧵https://t.co/lsuqXTtZdl pic.twitter.com/PJVFfAzK5X

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) September 10, 2021