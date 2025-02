Convoca Municipio de Oaxaca de Juárez a elección de Agentes Municipales y de Policía (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de febrero. El Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, mediante la Comisión de Gobierno de Territorio, Normatividad, Nomenclatura, de Mercados y Comercio en la Vía Pública convocan a ciudadanas y ciudadanos de las agencias municipales y de policía para que en el pleno uso de sus derechos políticos participen en en el proceso democrático de elección de los agentes municipales y de policía.

Las jornadas se realizarán los días 2 y 9 de marzo del presente año, donde podrán participar quienes cuenten con la ciudadanía mexicana, residan en la agencia municipal y de policía por un periodo de un año antes a su postulación.

Deberán presentar una constancia de origen y vecindad expedida por la Secretaría Municipal; no deberán ser servidores públicos de la administración municipal, ni pertenecer a las fuerzas armadas federales, fuerzas estatales o de seguridad pública municipal.

En cuanto a los documentos solicitados se encuentran la Credencial para votar vigente, certificado de antecedentes no penales, constancia de no inhabilitación como servidor público y una constancia de no deudor alimentario.

La presentación de la documentación para el registro de las fórmulas se realizará el 10 de febrero de 2025 de 9:00 a 17:00 horas en la oficina de la Dirección de Agencias, Barrios y Colonias, ubicadas en Privada de la Cañada 304 Fraccionamiento San José La Noria.

El periodo de campaña iniciará el 17 de febrero y culminará tres días antes previos a la jornada electoral.

El 2 de marzo se realizará la elección en Candiani, Cinco Señores, Dolores, Pueblo Nuevo, San Juan Chapultepec, San Martín Mexicápam de Cárdenas y Santa Rosa Panzacola.

El 9 de marzo en Donají, Guadalupe Victoria, Montoya, San Luis Beltrán y Trinidad de Viguera.

Según el Bando de Policía y Gobierno, las autoridades auxiliares tienen una duración en el cargo por tres años.

Atribuciones que tendrán las y los agentes:

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y reglamentos que expida el Ayuntamiento, así como las disposiciones legales, federales y estatales.

Promover el establecimiento de los servicios públicos y vigilar su funcionamiento, así como coadyuvar en los comités de participación ciudadana de su ámbito territorial.

Deberá informar anualmente en asamblea sobre el monto, destino y aplicación de los recursos proporcionados por el Ayuntamiento.

Participar con voz y voto en el Consejo de Desarrollo Social Municipal para la priorización de sus obras.

Promover la capacitación ciudadana, vecinal, y comunitaria sobre las políticas públicas respecto de la separación de residuos sólidos urbanos para la correcta recolección, traslado, tratamiento y depósito final.

La convocatoria está disponible en el portal de Internet del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez:

https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx/

