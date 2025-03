Convoca INE a tramitar reimpresión de credencial para votar (16:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. El Instituto Nacional Electoral (INE) invitó a los ciudadanos a realizar el trámite de reimpresión de la credencial para votar.

Nélida Gil Morán, vocal del Registro Federal de Electores del INE en la junta distrital 03 con sede en Huajuapan, informó que el trámite inició el 1 de marzo y concluye el 20 de mayo del presente año.

“Ahorita ya nos encontramos en el periodo de reimpresiones, en este periodo, si nosotros extraviamos nuestra credencial, podemos solicitar al INE que nos reimprima nuestra credencial, que quiere decir esto, que no cambia nada, no cambiar foto, no va cambiar ningún dato, esto debido a estamos preparando nuestras listas nominales para la elección del próximo 1 de junio”, detalló.

Comunicó que hasta el 30 de mayo podrán recoger aquellas credenciales para votar de reimpresión.

Aclaró que el INE no está realizando otro tipo de trámite, únicamente el de reimpresión de la credencial para votar, porque concluyeron los periodos de actualización y reposición.

En otro tema, exhortó a recoger la credencial para votar, para poder aparecer en la lista nominal y puedan participar en la elección judicial del 1 de junio.

“Las credenciales producto de los periodos de actualización y de las reposiciones, las vamos a tener disponibles hasta el 31 de marzo. No importa si extraviaron su papel o comprobante, se les entrega su credencial, pero es importante que acuda el titular de la identificación, porque nosotros identificamos al ciudadano mediante sus huellas”, recalcó.

Compartió que, en el caso del Módulo de INE en Huajuapan, el horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 19:00 horas, y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir