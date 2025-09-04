Continuará la presencia de lluvias y tormentas en Oaxaca este jueves (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, continuará la presencia de lluvias ligeras a moderadas aisladas con tormentas localmente fuertes por la tarde-noche, en menor intensidad que en días anteriores.

Algunas de estas precipitaciones serán de corta duración con acumulados significativos especialmente en zonas serranas, que pueden estar asociadas con actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y no se descarta áreas de granizo.

Todo ello, debido a los remanentes de humedad de la onda tropical número 30 que transitó ayer por el estado y seguirá interactuando con una baja superior y un canal de baja presión.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ambiente se tornará caluroso en horas centrales del día, con periodos de bochorno en la línea de costa y llanuras de la Cuenca del Papaloapan.

Las temperaturas mínimas se percibirán con ambiente fresco a frío en zonas serranas asociadas con bancos de niebla.

Las temperaturas para este jueves son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 27 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 33 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 17 y máxima de 30 grados.

• Costa, mínima de 24 y máxima de 34 grados.

• Mixteca, mínima de 15 y máxima de 27 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 16 y máxima de 31 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 25 grados.

• Sierra Sur, mínima de 9 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

