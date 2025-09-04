Con Operación Sable, realizan cateo en el Istmo de Tehuantepec: detienen a una persona y aseguran diversas dosis de drogas (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de septiembre. Como parte de las acciones de la Operación Sable para el combate a delitos de alto impacto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación interinstitucional, dio cumplimiento a una orden de cateo que se realizó de manera coordinada en la región del Istmo de Tehuantepec, logrando la detención de una persona del sexo masculino, así como el aseguramiento de diversas dosis de drogas y objetos constitutivos del delito.

La movilización policial se efectuó en un inmueble ubicado en la colonia 25 de Mayo del municipio de Juchitán de Zaragoza, sitio donde se logró la detención de una persona identificada como J.J.M.V., además de asegurar diversas dosis de cocaína, cristal y marihuana, así como un arma de fuego, cargadores y cartuchos útiles, objetos que fueron integrados a las investigaciones ministeriales.

Este despliegue estratégico de seguridad fue encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscritos a la Vicefiscalía Regional del Istmo, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), labores que derivan de trabajos de inteligencia realizados en torno al delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Los trabajos de inteligencia que realiza la Fiscalía de Oaxaca para dar mayor certeza a las investigaciones ministeriales por diversos delitos, permiten fortalecer la estrategia estatal de seguridad pública y procuración de justicia a favor de la ciudadanía en las diferentes regiones de la entidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir