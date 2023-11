Conoce la lista de nominados a los Premios Grammy 2024 (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. Los Premios Grammy son uno de los galardones más importantes dentro de la industria musical a nivel internacional, ya que se encargan de reconocer el trabajo y talento de diversos artistas. El próximo domingo 4 de febrero de 2024 se llevará a cabo la nueva edición en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La Academia de la Grabación anunció que planea diversificar la premiación, por lo cual otorgó más de 2 mil invitaciones para nuevos miembros que puedan votar para elegir a los ganadores, en este sentido, está previsto que la ronda de votación termine el 4 de enero de 2024.

A menos de tres meses de que se realice la nueva edición de los Premios Grammy, este viernes 10 de noviembre se compartió la lista oficial de nominaciones por categorías.

Nominados por categorías

Mejor presentación pop en solitario

“Flowers” – Miley Cyrus

“Paint The Town Red” – Doja Cat

“What Was I Made For?” (From the Motion Picture “Barbie”) – Billie Eilish

“Vampire” – Olivia Rodrigo

“ANTI-HERO” – Taylor Swift

Mejor presentación dúo/grupo pop

“Thousand Miles” – Miley Cyrus featuring Brandi Carlile

“Candy Necklace” – Lana del rey featuring Jon Batiste

“Never Felt so Alone” – Labrinth featuring Billie Eilish

“Karma” – Taylor Swift featuring Ice Spice

Mejor álbum pop vocal

Mejor álbum pop latino

“La cuarta hoja”- Pablo Alboran

“Beautiful Humans VOL. 1″ – Alemor

“A ciegas” – Paula Arenas

“La neta” – Pedro Capo

“Don Juan” – Maluma

“X MÍ (VOL. 1)” – Gaby Moreno

Canción del año

“A&W” – Lana del Rey

“ANTI-HERO” – Taylor Swift

“Butterfly” – Jon Batiste

“Dance the Night” – Dua Lipa

“Flowers” – Miley Cyrus

“Kill Bill” – SZA

“Vampire” – Olivia Rodrigo

“What Was I Made For?” – Billie Eilish

Mejor álbum regional (Incluido tejano)

“Bordado a mano” – Ana Bárbara

“La Sánchez” – Lila Downs

“MotherFlower” – Flor de Toloache

“Amor como en las películas de antes” – Lupita Infante

“Génesis” – Peso Pluma

Grabación del año

“What Was I Made For?” – Billie Eilish

“Not Strong Enough” – Boygenius

“Worship” – Jon Batiste

“Flowers” – Miley Cyrus

“Vampire” – Olivia Rodrigo

“Kill Bill” – SZA

“Anti-Hero” – Taylor Swift

“On My Mama” – Victoria Monét

Álbum del año

“The Record” – Boygenius

“The Age of Pleasure” – Janelle Monáe

“World Music Radio” – Jon Batiste

“Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” – Lana Del Rey

“Endless Summer Vacation” – Miley Cyrus

“Guts” – Olivia Rodrigo

“SOS” – SZA

“Midnights” – Taylor Swift