Conoce a Rufus, el perro que puede olfatear la viruela (+video) (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de octubre. En Reino Unido, un perro de tan solo seis años de edad es capaz de olfatear el virus de la viruela en las ardillas gracias a un arduo entrenamiento.

El can identificado como Rufus es un Springer Spaniel , una raza de origen inglés que se caracteriza por ser traviesos y de buen olfato.

Here is one of their youngest members training Rufus to do a passive indication. The dog trainers of the future! 😁 #RedSquirrelAwarenessWeek pic.twitter.com/BVyPn9I0T9

— Dr Caroline Finlay (@CarMFin) September 28, 2020