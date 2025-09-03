Congreso local recibe a estudiantes de derecho de la Universidad La Salle (18:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., 2 de septiembre. Estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Derecho de la Universidad La Salle Oaxaca visitaron el Congreso del Estado, con el objetivo de conocer la historia del Recinto Legislativo y acercarse al quehacer parlamentario.

En su bienvenida, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Benjamín Viveros Montalvo, destacó la importancia de que las nuevas generaciones tengan un acercamiento directo con el Poder Legislativo. Señaló que este espacio representa la Casa del Pueblo, donde se crean, modifican y debaten las leyes que rigen la vida democrática de Oaxaca.

Asimismo, invitó a las y los jóvenes a recorrer las instalaciones con espíritu crítico y con respeto por la historia que se construye día a día. Reiteró que el contacto con la técnica legislativa y la responsabilidad social de representar a la ciudadanía contribuyen a fortalecer su formación académica, jurídica y ética.

Por su parte, el representante popular, Juan Marcelino Sánchez Valdivieso, quien preside la Comisión Permanente del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y Programas de Desarrollo Regional, subrayó la relevancia de que las juventudes conozcan de primera mano el funcionamiento de este organismo, ya que es esta población, la que habrá de defender las leyes, la justicia, la legalidad y la transparencia.

El legislador resaltó que la juventud es el presente y futuro de Oaxaca, por ello convocó a las y los estudiantes a cimentar su camino con valores y principios, alejándose de prácticas nocivas para consolidar un porvenir con justicia y bienestar para la sociedad.

Durante la visita, el estudiantado estuvo acompañado por el coordinador de la Licenciatura en Derecho de La Salle, José Ruiz Juárez, así como el docente y Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Jorge Cruz Caballero.

Como parte de las actividades, realizaron un recorrido guiado por el cronista parlamentario, Mario Enríquez Unda, quien compartió la historia y el significado de los espacios más emblemáticos del Congreso del Estado, como la Sala Expresidentes y el Salón de Plenos.

