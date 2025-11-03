Congreso local exhorta a la CFE a resolver cortes de energía y dar mantenimiento a la infraestructura eléctrica de la capital del estado (16:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 3 de noviembre. La LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó el exhorto a la Gerencia de División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que garantice que los cortes de electricidad en la zona conurbada de la capital del estado, derivado de las contingencias meteorológicas se reparen en el menor tiempo posible, y de esta forma evitar que las colonias permanezcan sin suministro eléctrico por periodos prolongados.

Asimismo, se solicita realizar trabajos de mantenimiento en el cableado y los circuitos principales deteriorados por la falta de atención, los cuales provocan interrupciones del servicio durante la temporada de lluvias.

La Comisión Permanente de Infraestructura y Comunicaciones emitió el dictamen en sentido positivo tras destacar que la planeación, control y distribución del Sistema Eléctrico Nacional son de interés social y de orden público, por lo que corresponde al Estado garantizar el funcionamiento seguro, eficiente y continuo de la industria eléctrica en beneficio de la población.

Asimismo, enfatizó que el abastecimiento de energía eléctrica es un servicio esencial para el desarrollo social y económico, cuya interrupción afecta la productividad de los sectores industriales y comerciales, obstaculiza los servicios públicos básicos como el agua potable y el transporte, también representa un riesgo para la salud y la seguridad de la ciudadanía.

En este sentido, dicho órgano legislativo recordó que la CFE es una empresa pública que tiene el deber de procurar la justicia energética y asegurar que el suministro eléctrico se conduzca bajo los criterios de calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad, tal como lo establece el artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica.

El Proyecto de Acuerdo fue presentado por el diputado Dante Montaño Montero del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), quien señaló que la energía eléctrica contribuye al desarrollo productivo, económico y social del estado, pues incide directamente en las actividades de los sectores agrícola, industrial, comercial y doméstico.

El dictamen fue aprobado con 39 votos a favor en la Segunda Sesión Virtual del Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones celebrado el 15 de octubre del año en curso.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir