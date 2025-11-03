Fiscalía de Oaxaca aprehende a una persona por homicidio cometido en la región de la Mixteca (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión que permitió la detención de una persona del sexo masculino identificado como S.M.C., por el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en la región de la Mixteca.

Los hechos de acuerdo con el expediente penal, ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando la víctima identificada como J.C.C.H., se encontraba en compañía de otra persona en inmediaciones de un domicilio ubicado en la calle Adolfo López Mateos de la colonia Los Presidentes perteneciente al municipio de Huajuapan de León.

La investigación establece que en ese lugar fue agredido por tripulantes de un vehículo que lo atacaron con un arma punzocortante, infligiendo lesiones severas que lo privaron de la vida, la víctima, falleció cuando recibía atención médica en un hospital de esa misma ciudad.

Por estos hechos y tras tomar conocimiento del caso, la FGEO -a través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca- realizó las investigaciones correspondientes que permitieron obtener la orden de aprehensión en contra de S.M.C., quien fue detenido por Agentes Estatales de Investigación (AEI) para ser puesto a disposición de la autoridad que lo requirió y con ello, determinar su situación jurídica.

La Fiscalía General garantiza investigaciones exhaustivas para esclarecer delitos, aplicando todo el rigor de la Ley a quien o quienes resulten responsables.

