Conductor de Uber desenmascara a Adriana Fonseca tras compartir video que grabó (22:46 h)

Ciudad de México, 19 de enero. Gerardo Deveze, conductor de Uber que mantuvo una discusión con Adriana Fonseca durante su trayecto, desmintió la versión de la actriz.

Como sabes, la famosa realizó un live en donde señalaba que el hombre la estaba molestando y haciendo sentir incómoda.

El conductor decidió compartir un video que grabó mientras la actriz iba a bordo de la unidad. Según el chófer, la famosa se enojó porque cambió la ruta del viaje.

“Se molestó porque di una vuelta de más porque no encontraba mi TAG, pero hay maneras de transmitir las molestias, no agrediendo (…) Tú eres la que me dijiste que te iba a estampar haciendo un cambio de carril, la locura la traes tú de pronto, estás exagerando, yo vengo manejando”, comentó.

Además, el conductor de dicha plataforma dijo estar sumamente molesto por la actitud que adoptó la actriz, pues ella no había pensado en las consecuencias que podía tener haber realizado dicha transmisión en vivo.

“Yo tengo derecho a enojarme, me estás metiendo en un problema. ¿Tú sabes que los conductores vivimos al día? ¿Tú sabes lo que me generas si me suspenden? Me acabas la vida (…) yo te estoy transportando, no tienes por qué tratar así a la gente, tienes que darle dignidad a la gente”, puntualizó.

Finalmente, el chófer lanzó una advertencia a todos sus colegas y les sugirió que, en caso de transportar a un cliente ‘difícil’ grabaran todo para defenderse si era necesario.

“Tengan cuidado. Cuando anden de Uber siempre que les salga un pasajero así, grábenlos en corto para que no abusen de ustedes. Somos trabajadores también, no estaremos sindicalizados, pero somos trabajadores. No voy a dejar de transmitir porque me ha venido agrediendo, entonces así ya se calma un poco”, concluyó.

https://twitter.com/i/status/1748193155445383570

