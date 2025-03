Con solo dos aviones, reinicio de operaciones de Mexicana de Aviación ha costado más de 35 mil mdp (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de marzo. Más de 35 mil millones de pesos es lo que hasta ahora nos ha costado a los mexicanos el reinicio de operaciones de Mexicana de Aviación. Actualmente, la aerolínea estatal opera desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) vuelos hacia 14 destinos, algunos directos y otros con conexión.

Pero como hoy por hoy solo dispone de dos aviones, no vuela diario a dichos destinos. Este día, por ejemplo, solo hay disponibles 7 de los 14 destinos.

Instalaciones vacías y vuelos con pocos pasajeros

Fuerza Informativa Azteca (FIA) fue al AIFA para abordar un vuelo de la nueva Mexicana. Al llegar, la bahía vehicular estaba vacía; accesos, pasillos y puertas de salida, también estaban vacíos.

La pista de aterrizajes y despegues estaban sin movimiento alguno. Una vez adentro, en el mostrador de Mexicana no había nadie. En promedio, en los vuelos van cuatro pasajeros por cada 10 asientos.

Demanda por 9.9 millones de dólares

Al poco tráfico de pasajeros, las pérdidas económicas, las deudas, y el reciente recorte de ocho rutas, se suma una demanda por 9.9 millones de dólares. La acción legal iniciada por la empresa SAT Aero Holdings debido a impagos por aviones alquilados añade más turbulencia a la paraestatal.

“Pues va a seguir siendo un barril sin fondo que no puede depender de por vida del presupuesto de egresos de la federación porque al final del día, pues nos cuesta a los mexicanos y es dinero que se puede destinar a medicinas, a escuelas, a no sé, a otros enfoques, ¿no?”, expresa, Pablo Casas Lías, del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas.

Un despilfarro de dinero que para lo que no ha alcanzado es para pagarle en tiempo y forma a los trabajadores.

“Se ha manifestado por diversos empleados que se les ha cumplido con diversos pagos, inclusive a proveedores, por lo que hace los empleados, tenemos entendido que han estado en trámites de que se les paguen los meses o las quincenas que no se les han podido pagar”, añade.

35 mil 367 millones de pesos no han sido suficientes para echar a andar, o mejor dicho, a volar a la nueva Mexicana de Aviación, que opera con números rojos, pero no importa, porque el dinero perdido no es de ningún político ni gobernante, es el de los impuestos de las personas.

“Pues es una aerolínea que, como vemos, va a depender eternamente del presupuesto de egresos de la Federación y nos va a seguir costando a los mexicanos”, dice Pablo Casas Lías.

La nueva Mexicana de Aviación se hunde en vez de despegar. Una vez más queda comprobado que cuando el gobierno juega a ser empresario, los ciudadanos terminamos pagando la factura

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir