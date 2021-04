Con policías asociación Amigos del MACO impiden exposición “Atemporal, Mercado de Diseño” (10:20 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 2 de abril. Trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (Maco) denunciaron que por órdenes del secretario de la asociación, José Luis Bustamante del Valle, elementos de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (Pabic) cerraron el inmueble e impiden el acceso a un grupo de artistas que montarían una exposición.

El único trabajador que se quedó de guardia en el Museo y permanece adentro, declaró que los elementos le pidieron que se retirara pero él se negó a hacerlo.

“Los policías me invitaron a retirarme y me negué a hacerlo, mientras no llegue ningún oficio no tengo porque salir, yo sigo laborando”, afirmó.

Señaló que los guardias le comentaron que la orden de desalojo y el cierre del inmueble eran de Bustamante del Valle.

Cabe recordar que el pasado miércoles, los trabajadores que mantenían en resguardo el Maco, dieron a conocer que como parte de las acciones para generar recursos habían organizado la exposición “Atemporal, Mercado de Diseño”, en la que los artistas habían aceptado no cobrarles sus viáticos.

Esta exposición estaría abierta el 2,3 y 4 de abril en un horario de 10:30 a 20:00 horas con entrada libre.

