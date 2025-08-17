Con Operación Sable se logra detención de H.M.O., alias “La Hiena”, objetivo prioritario en el Istmo de Tehuantepec: Fiscalía de Oaxaca (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de agosto. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró la detención de una mujer identificada como H.M.O., alias “La Hiena”, quien es considerada como un objetivo prioritario por su probable relación con una célula delictiva el Istmo de Tehuantepec, por lo que capturada luego de un despliegue táctico realizado como parte de las acciones por la Operación Sable que se lleva a cabo en esa región.

La detención de H.M.O., alias “La Hiena”, fue el resultado de trabajos de inteligencia criminal que la identifican como una de las principales operadoras de una célula delictiva de la región del Istmo.

Al tener conocimiento de las actividades ilícitas de la imputada, la FGEO, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Policía Estatal, se desplegaron para realizar un cateo en el que fue detenida una persona.

Luego del operativo, H.M.O., alias “La Hiena”, fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público que la llevó ante el Juez que determinó como legal la detención por delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo.

Además que los trabajos de inteligencia, permiten establecer la hipótesis que H.M.O., alias “La Hiena”, estaría relacionada con grupos criminales de la región, principalmente con el que opera desde la agencia municipal de San Luis Rey, en Santo Domingo Tehuantepec.

Este tipo de acciones que se realizan a través de la Operación Sable, buscan desarticular las células criminales locales que generan violencia en la región del Istmo, por lo que el éxito de estos trabajos operativos garantiza la seguridad de la ciudadanía.

