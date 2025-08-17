¡Otra de oro! México asciende al cuarto lugar del medallero en Asunción 2025 (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de agosto. La delegación mexicana continúa su participación en Asunción 2025, donde los atletas han demostrado su capacidad para competir en torneos de alto nivel. De esta manera, México se ha posicionado entre los países con mayor número de medallas.

Recientemente Paulo Strehlke volvió a evidenciar por qué es el máximo exponente mexicano en la disciplina de aguas abiertas. Apenas un día después de competir, el atleta de 19 años viajó a Playa San José, en Encarnación, para enfrentar la exigente prueba de 10 kilómetros en el Río Paraná, donde se proclamó campeón del certamen.

Con este triunfo, el nadador confirma su gran nivel en aguas abiertas, sumando un nuevo capítulo a su ya destacado historial, en el que también brilla dentro de la alberca, consolidándose como una de las mayores promesas de la natación mexicana.

México se posiciona en el cuarto lugar

Durante la inauguración del evento, México se lució al conquistar ocho medallas en la jornada inicial: una de oro, cinco de plata y dos de bronce. Con el paso de las competencias, la delegación nacional continuó sumando preseas, lo que la catapultó hasta la cuarta posición del medallero general.

Este trayecto que han tenido los atletas mexicanos, reafirma su talento prometedor en disciplinas de alta importancia como: ciclismo, judo, natación, esgrima, remo y más.

