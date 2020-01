Con el apoyo de MSI, Murat entrega equipo médico, ambulancias y recursos económicos a autoridades municipales y directores de hospitales (13:15 h)

Sarai Jiménez

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, con el apoyo de la fundación Mobile Surgery International (MSI) encabezaron la entrega de equipo médico, ambulancias y recursos económicos a autoridades municipales y directores de diversos hospitales de la ciudad y regiones de Oaxaca.

Donato Casas Escamilla, refrendó el apoyo y compromiso del gobierno del Estado para el sector salud, con el ánimo de cumplir los objetivos trazados, y al ser la salud un precepto ineludible.

Frente a personal medico y dirigentes de los sindicatos de salud, el Mandatario entregó las llaves de ambulancias a directores de hospitales de San Pedro Huamelula, Huajuapan de León, y San Juan Bautista Cuicatlán, por mencionar algunos, además de un vale por 42 ambulancias por más de 51 millones al secretario de Salud de Oaxaca.

También entregó un vale por 50 unidades de motor para prevención de la salud equivalente a más 15 millones de pesos, un vale por 150 millones de pesos para equipo y otro vale por más de un millón de pesos para el Centro de Oncología y Radioterapia así como celdas fotovoltaicas a hospitales de las regiones, equipamiento de Rayos X para el Hospital Civil, y un cheque por 233 millones 319 mil pesos para los secretarios de los sindicatos de la Secretaría de Salud.

El director del Hospital de San Juan Bautista Cuicatlán, Vicente Gonzáles Paredes, agradeció la entrega del equipamiento para mejorar la atención de la población.

Por su parte, el vicepresidente de la asociación MSI, Alejandro Robles, afirmó que su único fin era el bienestar de las familias en Oaxaca.

“Se aplicaron 150 millones de pesos para equipar a los hospitales de Oaxaca, fue todo un reto, se consiguieron los permisos y el apoyo de la gente para traer los contenedores, el gobierno del Estado invirtió 5 millones de pesos y pagó el transporte del contenedor y MSI trajo los contenedores, es equipamiento prácticamente nuevo proveniente de Estados Unidos”, aseguró.

Murat Hinojosa, dijo que como gobernador lo que tenía que hacer era el de escuchar las necesidades del sector.

“Vamos a salir bien, hoy hay un debate sobre el INSABI pero al final lo que importa es que hay dinero y estoy claro de que el gobierno federal quiere que las cosas salgan bien, ustedes son lo más importante y necesito que me sigan orientando para ver por donde vamos”.

“Hay un nuevo sistema de salud y se tiene que aplicar, se donarán 20 millones de medicinas y el tema laboral se irá trabajando, posiblemente habrá ajustes y si esto no sale como suma también habrá decisiones”.

“Hay inquietudes en el ISSSTE y el SAT que se tendrán que arreglar y para hacerlo tenemos que trabajar con el gobierno federal y no pelearnos, hay que sumar, el presidente quiere un nuevo sistema de salud pero no solo con buenas intenciones, estas se construyen con voluntad y trabajo”, agregó.

Aplaudió que el que sería el hospital de la mujer ya lo haya anunciado el presidente como el segundo más importante del país, “las instalaciones no existen en ninguna otra parte del país, esa instalación se terminó con el Ejército, me costó 230 millones de pesos con ellos, tenía 10 años de abandono, todo se cambió, teníamos un activo y no teníamos el dinero para mantenerlo y este nos va a servir para todas las familias, son 120 camas con todas las especialidades, además nos ayudará para pagar 2 mil 500 millones de pesos que no se habían pagado, estoy peleando para que mínimo nos reconozcan mil millones de pesos de la deuda”, puntualizó el Mandatario.

