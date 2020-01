Choapam, Astata y Tutla protestan en el Congreso (13:05 h)

Jesús Jiménez

Oaxaca de Juárez, 15 de enero. Habitantes de Santiago Choapam, protestan en el Congreso local, para exigir atención para que puedan tener un Consejo Municipal en su localidad.

Denunciaron que el Comisionado de Gobierno en su municipio, Antonio Cabrera, no responde a las necesidades de la comunidad, por lo que exigen su destitución, ya que no se tienen obras de beneficio común y no saben en que aplica los recursos.

Por su parte, los pobladores de Santiago Astata, exigieron una investigación a su autoridad municipal, por diversas irregularidades que comete.

Señalaron que esto provoca que no se tenga desarrollo en su comunidad, lo cual les molesta pues tienen diversos rezagos que deben ser atendidos de manera eficaz.

Además, habitantes de San Sebastián Tutla solicitaron que el Congreso garantice el respeto a sus derechos, para que ninguna instancia intervenga en las decisiones de la comunidad.

