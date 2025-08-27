Con diálogo y soluciones avanza gobierno capitalino en proyecto transformador de la Avenida Tecnológico (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. El Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, comprometido con el bienestar de la ciudadanía y la mejora de la infraestructura urbana, pondrá en marcha un proyecto emblemático para la rehabilitación integral en la Avenida Tecnológico e Ignacio Bernal.

En conferencia de prensa, el presidente Ray Chagoya informó que este plan busca no solo mejorar las condiciones viales, sino también impulsar un desarrollo urbano más ordenado y seguro para todos los ciudadanos.

“La rehabilitación de la Avenida Tecnológico incluye la implementación de concreto hidráulico de alta calidad, lo que garantizará una mayor durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas adversas”, indicó.

En ese sentido, el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Carlos Facundo Alcocer, dijo que se establecerá un sistema de drenaje pluvial eficiente integral, diseñado para mitigar los problemas de encharcamientos que han afectado históricamente esta zona.

“Este avance no solo responde a un problema estructural, sino que también representa un paso firme hacia una ciudad más limpia, ordenada y segura”, sostuvo.

“Estamos trabajando de la mano con la ciudadanía y de todos los asentamientos que utilizan esta vía de comunicación, en la búsqueda de soluciones y no pretextos”, añadió.

El funcionario municipal destacó que la participación activa de vecinas y vecinos de San Jacinto Amilpas y Oaxaca de Juárez ha sido fundamental en este proceso que por el momento permite realizar trabajos de rehabilitación. “Gracias a su colaboración, hemos podido identificar áreas de mejora y brindar soluciones concretas a sus inquietudes”, subrayó.

Con estas acciones, la capital de Oaxaca reafirma su compromiso de construir un Oaxaca de Juárez más limpio, ordenado y seguro para todas y todos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir