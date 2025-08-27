Oaxaca de Juárez, ejemplo nacional en Innovación y Gobierno Digital (15:30 h)

Ciudad de México, 27 de agosto. El municipio de Oaxaca de Juárez fue reconocido con el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales en la categoría Innovación y Gobierno Digital, otorgado por la Revista Alcaldes de México. El reconocimiento fue recibido por el presidente municipal Ray Chagoya, en representación de la ciudadanía capitalina.

Este galardón se debe al proceso de Transformación Digital que impulsa el Ayuntamiento, con el objetivo de hacer más rápidos, transparentes y accesibles los trámites, consolidando un gobierno moderno y cercano.

Actualmente, la capital oaxaqueña cuenta con 26 trámites digitalizados, además del uso de firma electrónica avanzada y plataformas de participación ciudadana, como Diálogos Vecinales y el Buzón Vecinal, que fortalecen la confianza de las y los vecinos en sus instituciones.

Al recibir este reconocimiento, se destacó que Oaxaca de Juárez es hoy un referente nacional en innovación, gracias a la implementación de un modelo digital que atiende las principales demandas ciudadanas: simplificación, eficiencia y transparencia.

El Ayuntamiento refrenda su compromiso de continuar con la modernización tecnológica y administrativa, avanzando hacia un municipio 100% digital, donde la energía de la gente y la innovación sigan transformando la vida pública de Oaxaca de Juárez.

El galardón, que se otorgará en 47 categorías, busca reconocer las acciones en temas de seguridad pública, innovación, economía, desarrollo social, finanzas públicas, desarrollo urbano y movilidad, sustentabilidad, entre otros.

Para determinar los gobiernos ganadores, informa la publicación nacional, el equipo editorial de Alcaldes de México realiza una investigación de estudios, mediciones y rankings, así como de reconocimientos otorgados por instituciones públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil, nacionales e internacionales.

