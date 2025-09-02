Con bloqueo en la autopista, mixtecos protestan contra delegada de Bienestar (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. Habitantes de la colonia Proletaria Campamento Comunitario 20 de noviembre-FPR, de Asunción Nochixtlán protestan contra la delegada de Bienestar en Oaxaca Nancy Ortiz Cabrera bloqueando la autopista Cuacnopalan-Oaxaca a la altura de esa comunidad de la región Mixteca.

Los inconformes señalan a funcionaria federal y al Comisariado de Bienes Comunales de haberles cancelado un programa federal con la que serían beneficiados, pese haber sido seleccionados dentro del catálogo de pueblos indígenas y como ende beneficiarios del FAISPIAM, siendo visitados el pasado 7 de mayo por servidores de la nación, cumpliendo con todos los requisitos que exigen e imponen en las reglas de operación.

Sin embargo, le fue notificado que el actual Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Asunción Nochixtlán Felipe Fernando Ramírez Jiménez interpuso una queja argumentando falta de legalidad jurídica a dicha colonia, motivo por el cual se les cancelaba la designación de los recursos asignados, mismos que serían destinados para una obra de agua potable.

“Si bien es cierto estamos en un proceso de reconocimiento legal de nuestra colonia, esto no ha sido impedimento para contar como población y ser acreedores de servicios públicos; conocedores de dicha queja infundada hemos solicitado audiencia con la titular de la delegación de la Secretaría de Bienestar para conocer el motivo real para la cancelación de nuestros apoyos, sin embargo, solo hemos recibido respuestas negativas”, expresaron en un comunicado.

“El pasado miércoles 27 de agosto fuimos convocados a una mesa de trabajo con personal de bajo nivel de la delegación de Bienestar, solo para recibir la notificación de que estábamos fuera del programa, así queda demostrado los verdaderos intereses que defiende la actual delegada federal de bienestar Nancy Ortiz Cabrera, al supeditarse a una autoridad como el comisariado de Bienes Comunales de Nochixtlán, que sin ser competente para definir la asignación de programas federales demuestran ambos funcionarios contubernio político ejerciendo una actitud clasista y racista hacia nuestra colonia”.

Con ello, dijeron, “queda demostrado con esta política racista de la 4T neoliberal, el papel demagógico del “Primero los pobres” y “Bienestar para las familias” ante ello hemos decidido iniciar una jornada de lucha y movilización para ser escuchados y atendidos, en la exigencia seamos reintegrados al programa de pueblos indígenas, nos sumamos a las luchas de diversas comunidades en la defensa de sus territorios y recursos naturales, en la exigencia por justicia, tierra y libertad”.

De esta manera, exigen una mesa de trabajo con la titular de la Delegación de Bienestar Nancy Ortiz Cabrera.

⁃ Reintegración inmediata al programa de infraestructura de pueblos indígenas

⁃ Responsabilizamos al Comisariado de Bienes Comunales de Asunción Nochixtlan, Felipe Fernando Ramírez Jiménez de cualquier acto represivo y de provocación en contra de nuestra colonia.

⁃Por el respeto a nuestras medidas cautelares emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

⁃ Regularización legal de nuestra Colonia Campamento Comunitario 20 de Noviembre FPR.

– Nos sumamos a las luchas de los diversos referentes unitarios en defensa del territorio, recursos naturales, la propiedad social y justicia.

