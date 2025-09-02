Precio del Dólar hoy martes 2 de septiembre (09:00 h)

2025/09/02  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. Hoy martes 2 de septiembre de 2025, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $18.67 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Tipo de Cambio en México y la Frontera de Tamaulipas Hoy Martes 2 de Septiembre de 2025?

En las instituciones bancarias, el dólar a la venta se cotiza en los $18.93 mientras que a la compra se localiza en $17.78, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

¿Cuál fue el Tipo de Cambio en México y la Frontera de Tamaulipas Ayer Lunes 1 de Septiembre de 2025?

En las instituciones bancarias, el dólar a la venta se cotiza en los $18.89 mientras que a la compra se localiza en $17.75 en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

