Con bloqueo, Antorcha Campesina exigió obras para sus comunidades (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de octubre. Integrantes de Antorcha Campesina con una cuerda bloquearon para informar a través de volantes a automovilistas que el Gobierno del Estado aparentemente se niega a atender sus solicitudes de obras sociales y a re contratar a personal de salud que fue despedido.

El dirigente de esa organización en Huajuapan, Ricardo de Jesús Ramírez, informó que la actividad se realizó sobre la carretera federal 190, tramo Huajuapan-Izúcar de Matamoros, Puebla, a la altura de la agencia Agua Dulce.

“Hemos tenido mesas de diálogo, tanto como el tema de salud e infraestructura, pero solo se ha quedado en diálogo, no hay una respuesta concreta, no hay autorización de recursos, no hay recontratación del personal de salud”, reveló.

Señaló que la Secretaría de Finanzas se niega a liberar los recursos para proyectos de electrificación, pavimentación, alumbrado de calles y para el mejoramiento de las viviendas.

Jesús Ramírez refirió que los habitantes que se ven afectados y donde hacen falta estos servicios son de los municipios de: Huajuapan de León, Villa de Tamazulapam del Progreso, San Miguel Amatitlán, Villa Tejúpam de la Unión y Santiago Huajolotitlán.

“Sabemos que hay un recorte presupuestal al estado por alrededor de 27 mil millones de pesos. Si lo comprendemos, pero creemos que el estado ha tendido el mecanismo para liberar obras. Todos los proyectos han sido avalados y supervisados, ya están verificados, pasaron todo el procedimiento, y como cualquier instancia, hace falta el recurso, mientras no haya una asignación de recursos a las empresas, estas no van ejecutar las obras”, reveló.

Expresó que integrantes de Antorcha Campesina de otros municipios de la región Mixteca y del estado de Oaxaca, se unirían al plantón que tienen desde hace días sobre la calle de Pino Suárez, a la altura de Casa Oficial del Gobierno, en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

La protesta inició alrededor de las 9:00 de la mañana y concluyó a la una de la tarde, luego de que así lo acordaron los manifestantes, quienes amenazaron con seguir con “campañas de difusión” en el centro de Huajuapan y en los municipios dónde tiene presencia dicha organización.

