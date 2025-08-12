Con antimotines y gases lacrimógenos liberan bloqueo en el crucero del ADO (11:10 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de agosto. Con equipo antimotín y gases lacrimóigenos elementos de la Policía Estatal liberaron un carril de la calzada Niños Héroes de Chapultepec frente al ADO.

Los Trabajadores de los Bachilleratos Comunitarios desde temprana hora mantenían tomado este crucero, además del de Fonapas y Nezahualcóyotl para exigir atención a sus demandas.

A su arribo los uniformados dieron de plazo unos minutos a los inconformes de retirar su protesta del crucero y al no acceder procedieron a liberar un carril con sentido de la ex volkswagen al IMSS.

Con detonaciones de arma de gases lacrimógenos los uniformados obligaron a los manifestantes a replegarse las instalaciones del ADO para dejar libre la circulación.

La dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de los Telebachilleratos Comunitarios de Oaxaca Zurisadaí García García informó que había tenido una conversación telefónica con el titular de la SEGO Jesús Romero López para instalar una mesa de diálogo para el día jueves, sin embargo, los inconformes exigían que fue era hoy.