Taxistas oaxaqueños celebran su día hoy 12 de agosto (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de agosto. Hoy 12 de agosto, organizaciones de taxistas agremiados a diversos sindicatos celebran su día con diferentes actividades.

Cientos de unidades del transporte foráneo de pasaje, adheridos al sindicato Confederación Joven se concentraron en la calle de Los Derechos Humanos en donde fueron citados por sus líderes desde muy temprana hora para realizar una caravana sobre la carretera federal 190.

El recorrido retornará en la gasolinera Bautista hacia el crucero de la ex Volskwagen para dirigirse hacia el crucero de 5 Señores para de ahí dispersarse cada quien hacia su lugares de origen y festejar su día.

Por otro lado, los taxistas llamados del Centro -los amarillos- se concentraron en la calzada Madero para salir en marcha caravana con su unidades hacia el centro de la ciudad para llegar con destino hacia el Llano, a la iglesia de la Virgen de Guadalupe para agradecer los favores recibidos durante el año.

Con sus mejores galas, los chafiretes, acompañados de música de banda y mariachi, recorren la calzada Madero, Independencia, Pino Suárez para participar en la misa.

Con enormes ramos de flores, moños sobre el cofre del taxi, adornaron sus unidades de motor y recorren las principales calles de la ciudad para después de la ceremonia religiosa dirigirse a la pachanga destinada este día para su celebración que sus dirigentes de los sitios de taxis han organizado.