Comuna Oaxaca clausura simbólicamente oficinas de TV Azteca (14:15 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de abril. Integrantes de la organización social COMUNA Oaxaca realizaron un acto de clausura simbólica a las oficinas de la televisora Tv Azteca en Oaxaca en repudio a las declaraciones hechas por la empresa a través del conductor Javier Alatorre quién llamó a desobedecer las indicaciones sanitarias dadas por Hugo López Gatell.

César Mateos Benítez, parte de la dirigencia de COMUNA Oaxaca señaló que realizaron el acto simbólico de clausura porque no están de acuerdo con las declaración vertidas de manera irresponsable por la televisora en voz de su conductor porque ponen en riesgo a millones de familias ante esta pandemia que está cobrando miles de víctimas en todo el mundo.

“No es posible que una empresa que lucra con los más pobres esté convocando a la muerte a los mexicanos, al llamar a desacatar las medidas sanitarias hechas por el Gobierno federal para evitar el contagio y la propagación del coronavirus COvid-19 en México”, expresó el dirigente.

Anoche durante la emisión de la empresa el conductor Javier Alatorre, comentó “Como todas las noches el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por Covid-19 en Mexico, pero sus cifras y conferencias ya se volvieron irrelevantes, es más se lo decimos con todas sus palabras “Ya no haga caso a Hugo López Gatell”.

Mateos Benítez, dijo que independientemente de las políticas de TV Azteca, y que no sean de su agrado las medidas adoptadas por el Gobierno federal sobre las precauciones que están tomando los mexicanos para no contagiarse del virus, implementando el distanciamiento, y el quedarse en casa, ha hecho que hasta el momento el contagio de personas en el país no se haya desbordado como en otros lugares del mundo.

Señaló que Secretaría de Gobernación debe vigilar y en su caso sancionar a la empresa si incurrió en una irresponsabilidad legal al hacer el llamado al desacato a las medidas sanitarias implementadas por las autoridades de Salud federal.

Porque no es posible este tipo de comentarios cuando de los que se trata, manifestó, es de salvar la vida de miles de mexicanos, en donde lo mismo se han visto afectados, familias, médicos, enfermeras, y trabajadores del sector salud.

“Hoy clausuramos simbólicamente una empresa que lucra con l@s más pobres y está convocando a la muerte a l@s mexican@s en aras de sus múltiples negocios”, escribió la organización en su cuenta de twitter.

Finalmente, el dirigente recalcó que en el evento cuidaron los protocolos de seguridad sanitaria, solo acudieron simbólicamente 10 personas para evitar el contagio y la propagación del coronavirus en el estado.

Compartir