Comerciantes detienen a presunto ladrón; estuvo a poco de ser linchado (21:10 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 21 de octubre. Un grupo de comerciantes enardecidos intentó hacer justicia por propia mano con un sujeto que poco antes había asaltado la tienda Modatelas de esta ciudad.

Los comerciantes sometieron a uno de los dos sujetos que habían asaltado la tienda

ubicada entre la calle Guaymas y avenida 5 de Mayo de la colonia centro, a unos pasos del mercado Ignacio Zaragoza y a una cuadra del palacio municipal.

En medio de su furia por el violento asalto que dejó a un lesionado, los comerciantes le propinaron una golpiza al presunto asaltante.

Otro más que participó en el asalto logró escapar entre la calle y los casetas comerciales.

La policía llegó poco después de que los locatarios tenían sometido y golpeado al delincuente y lograron rescatado de ser linchado.

Mientras que el lesionado fue llevado una ambulancia del municipio a un hospital.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir