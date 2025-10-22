Pronostican tormentas en Oaxaca durante la noche de este miércoles (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que durante la noche de este miércoles se pronostican áreas de tormentas, algunas asociadas con actividad eléctrica, especialmente en zonas montañosas donde podrían ser fuertes.

Estas precipitaciones son ocasionadas por la onda tropical número 39, la cual se desplazará sobre Chiapas y posteriormente se internará sobre el oriente de Oaxaca, en combinación con un canal de baja presión.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al amanecer se esperan nieblas y bajas temperaturas en entornos de zonas serranas; las máximas tendrán poco cambio, a excepción de algunos ascensos en la zona costera y el Istmo de Tehuantepec.

Los vientos de norte serán moderados, con algunas rachas al paso de la tormenta.

Las temperaturas para este miércoles son las siguientes:

•Valles Centrales, mínima de 13 y máxima de 28 grados.

•Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

•Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 32 grados.

•Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

•Mixteca, mínima de 13 y máxima de 27 grados.

•Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 32 grados.

•Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 24 grados.

•Sierra Sur, mínima de 12 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir