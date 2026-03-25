Comando armado ejecuta a un joven en su domicilio en Pochutla (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. Un ataque armado dejó como saldo un joven de 26 años ayer martes en la agencia municipal de Benito Juárez perteneciente a San Pedro Pochutla en la región de la Costa oaxaqueña.

El hecho violento ocurrió a plena luz del día cuando sujetos desconocidos armados arribaron a bordo de una camioneta e ingresaron a una vivienda disparando contra Dalio G. R., originario de Río Sal.

En el domicilio fueron hallados al menos 15 casquillos calibre 9 mm, tras cometer el asesinato los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Tras conocer los hechos autoridades implementaron un operativo para tratar de dar con los autores del ataque armado, sin reportarse detenidos hasta el momento.

Por su parte, la Fiscalía inició las diligencias correspondientes e integró una carpeta de investigaciones por el delito de homicidio, que se presume fue un ataque directo contra la víctima.

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