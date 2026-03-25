Hernán Bermúdez, a un paso del juicio: Fiscalía de Tabasco cierra investigación y alista acusación (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. La etapa de investigación complementaria en el proceso penal contra el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, concluyó este martes, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con 15 días para presentar la acusación formal y dar paso a la etapa intermedia del proceso, que podría extenderse hasta cuatro meses antes de llegar a juicio.

En entrevista, el vicefiscal de Delitos Comunes de la FGE, Gilberto Melquiades Miranda Díaz, aseguró que durante la investigación se recabaron pruebas suficientes para sostener un caso sólido en contra del exfuncionario, señalado como líder del grupo criminal ‘La Barredora’.

“Se tiene bastantes elementos para formular la acusación… hay testimonios y pruebas que nos permiten avanzar hacia una sentencia condenatoria”, afirmó.

El exsecretario, también conocido como ‘Comandante H’ o ‘El Abuelo’, enfrenta cargos por asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada, dentro de la causa penal 213/2025, por lo que actualmente permanece recluido en el penal federal del Altiplano.

El vicefiscal explicó que, tras la presentación de la acusación, iniciará la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, en la que las partes definirán qué pruebas serán desahogadas en el juicio oral.

“Estamos entrando a la etapa intermedia, que es básicamente la preparación del juicio… ahí se depuran y se determinan los medios de prueba que se presentarán ante el tribunal”, detalló.

Agregó que esta fase podría prolongarse entre tres y cuatro meses, dependiendo del desarrollo de las audiencias y la participación de testigos.

Bermúdez Requena enfrenta nuevas investigaciones

Miranda Díaz también reveló que existen al menos cuatro órdenes de aprehensión adicionales vinculadas al mismo caso, las cuales aún están pendientes de cumplimentarse, además de otras líneas de investigación en curso.

Asimismo, confirmó que la Fiscalía mantiene abierta una línea de investigación relacionada con la presunta desaparición y ejecución de policías, hechos que podrían estar vinculados con el imputado.

“Tenemos una línea de investigación bastante fortalecida en ese sentido, que en su momento se dará a conocer”, indicó.

El funcionario destacó que se cuenta con testimonios de víctimas y testigos protegidos, cuyas declaraciones forman parte clave de la carpeta de investigación, y aseguró que se han implementado medidas para garantizar su seguridad y la validez de las pruebas.

Sobre el desarrollo del proceso, subrayó que la Fiscalía busca evitar cualquier error que ponga en riesgo el caso. “Lo que queremos garantizar es que en la etapa de juicio se cumpla el debido proceso y no se nos caiga ninguna prueba”, sostuvo.

En paralelo, recordó que existe otro proceso federal en curso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque dijo desconocer los delitos específicos que se investigan en ese ámbito.

Respecto a una posible extradición a Estados Unidos, señaló que hasta el momento la FGE no tiene conocimiento de alguna solicitud formal.

El caso ha generado alta expectativa, ya que Bermúdez Requena podría convertirse en uno de los primeros exfuncionarios de alto nivel en ser llevado a juicio por presuntos vínculos con la delincuencia organizada desde el interior de las instituciones.

Con el cierre de la investigación, el proceso entra en una fase clave que definirá el rumbo del juicio, el cual, de acuerdo con autoridades judiciales, podría desarrollarse de manera virtual.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir