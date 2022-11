Colegio de Notarios de Oaxaca presentó denuncia contra notaria Díaz Carranza ante Fiscalía Anticorrupción (10:30 h)

En entrevista para Aristegui en Vivo, Ramos López señaló que esta denuncia no fue presentada a título personal sino a nombre de la directiva del Colegio. Recordó que este año la Fiscalía General del estado les solicitó documentación sobre la notaria pues Díaz Carranza tiene otra carpeta de investigación en su contra, pero Ramos López dijo desconocer quién la presentó, por lo que serían dos carpetas en contra de la aspirante a dirigir al gremio notarial mexicano.

“No es una gran cantidad pero son recursos del colegio del estado que se le requirieron vía verbal, telefónica… En algún momento ella manifestó que tenía Covid-19. Al momento en que nosotros fuimos para recepcionar la documentación, nos atendió su secretaria, ella no estaba presente, y nos entregó algunos documentos, pero no la contabilidad ni estados financieros, no entregó declaraciones ante el SAT, el efectivo, tampoco cuentas bancarias”, agregó Ramos López.