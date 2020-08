Clases por televisión no garantizan calidad en el aprendizaje: Unión Nacional de Padres de Familia (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de agosto. La Unión Nacional de Padres de Familia y otras organizaciones agrupadas en “Misión Rescate México”, afirmaron que las clases a través de la televisión, que iniciarán a partir del próximo 24 de agosto, no garantizaran la calidad en el aprendizaje de los alumnos por lo que esto puede constituir un retroceso en el avance educativo.

En conferencia de prensa virtual en la que dieron lectura a un manifiesto de siete puntos, dijeron que ven bien que el Gobierno Federal haya decidido el regreso a clases a través de los medios televisivos, pero consideraron que fue una medida que se tomó de manera acelerada y con mucha premura, ya que primero debió haberse diseñado toda una estrategia.

Ricardo Fernández, presidente de la Alianza de Maestros, propuso que se haga una evaluación de ingreso y de egreso a todos los niños que tomen las clases por televisión.

“No se puede asegurar que haya calidad en el aprendizaje, por lo que estamos proponiendo una evaluación de ingreso y una evaluación de egreso, que permita ver el avance en el aprendizaje de los alumnos que estén tomando clases. La evaluación debe ser insustituible no solamente en el magisterio, por lo que en los alumnos es necesario e importante”.

Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Leonardo García Camarena confió en que las clases a través de la televisión no sean solamente un pretexto para salir al quite por parte del gobierno de decir “yo cumplí, si el niño no aprendió ya no es mi problema”.

Manifestó que el proceso de la educación a distancia debe tener como meta final el aprendizaje de un niño. “El reto mayor será no tener un retroceso de cinco años de avance histórico en el tema educativo”, subrayo.

Asimismo y ante la falta de infraestructura tecnológica para llevar a cabo este regreso a clases por medio de la televisión, el presidente de la UNPF propuso una “descentralización educativa”.

Incluso planteó la figura del Hoomescholing (escuela en casa) donde los padres que no pueden o no quieren mandar a sus hijos a la escuela los eduquen en sus casas y sólo presenten un examen en línea y que la propia SEP le de la certificación correspondiente.

“Por eso descentralización educativa para el calendario escolar, descentralización educativa incluso para generar contenidos regionales, descentralización educativa para la propia capacitación del magisterio, en suma, demos chance a que los estados se emocionen por la gravedad de la educación y no regresemos a esos modelos paternalistas, asistencialistas en donde el ciudadano o en su defecto el gobernante nada más está sentado en la silla para estirar la mano y decirle papá gobierno ¿me das? Y lo que le den ya con eso se sienten realizados en su existencia”, indico García Camarena.

Salatiel Vázquez, presidente de la Alianza Nacional de Padres de Familia, a su vez, dijo que es una buena decisión que no se retrase más la educación de la niñez en México, pero si hay un abismo en la cuestión del trabajo y en la información a los grupos que van a estar desarrollando una enseñanza.

“Si creo que el gobierno tiene una tarea muy importante que el tiempo es muy corto para poder trabajar esta maquinaria e informar porque de pronto este anuncio público a todos nos deja con un sentir de sorpresa, no nada más con los maestros sino de la participación de los padres de familia dentro de los contenidos educativos”.

“El gobierno debe trabajar sincronizadamente para que esta estrategia pueda funcionar y que no estemos en algunos meses con ambigüedades o con problemas en que esta estrategia no se desarrolle como está diseñada”, concluyó.

EfektoTV

Compartir