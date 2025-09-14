Choque entre taxi, tráiler y auto particular deja 15 muertos en Campeche (21:01 h)

Kopomá, Yucatán, 13 de septiembre. Quince personas murieron en un grave accidente registrado en la carretera Mérida-Campeche, luego de un choque entre un colectivo, un tráiler y un automóvil particular.

El impacto ocurrió cerca del municipio de Kopomá, cuando una Van de transporte que trasladaba a trabajadores de la construcción se estrelló contra un tráiler que tenía logotipos de una cervecería.

La gravedad del choque provocó el fallecimiento inmediato de 15 ocupantes de la unidad de transporte.

Los cuerpos quedaron dispersos sobre el pavimento, lo que obligó a las autoridades policiacas a cerrar el tránsito vehicular en ambos carriles en esa carretera.

Automovilistas que circulaban por la zona dieron aviso a los servicios de emergencia y brindaron apoyo hasta la llegada de los cuerpos de emergencia y paramédicos.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) acordonaron el área para las labores de investigación del accidente.

El Ministerio Público levantó los cuerpos y los trasladó al Servicio Médico Forense, en espera de su identificación.

Esta noche, las autoridades no habían confirmado las causas del accidente ni la identidad de las víctimas.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

El accidente generó impacto en pobladores de la región y entre familiares de las víctimas, quienes acudieron a hospitales y dependencias para solicitar información de varios heridos.

Gobernador lamenta fallecimientos

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, lamentó el accidente en el que perdieron la vida 15 personas. Foto: Especial

Poco después de conocerse el accidente en el que perdieron la vida 15 personas y dejó de saldo dos lesionados más, el gobernador de Yucatán Joaquín Díaz Mena expresó su pesar por el hecho.

“Con profundo pesar recibimos la noticia del lamentable accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida–Campeche, donde tristemente 15 personas fallecieron.

Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento.

Desde el primer reporte, cuerpos de emergencia, seguridad y salud se encuentran atendiendo la situación para brindar auxilio inmediato, expresó en sus redes sociales.

Reiteró su solidaridad con las familias de los fallecidos en el grave accidente.

