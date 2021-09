Chofer, padre de familia y esposo concluye su primaria; seguirá estudiando (20:45 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. Con perseverancia, disciplina y en familia, siempre se logran las metas educativas y un ejemplo es Fernando Jacinto Lagunas, educando que concluyó su primaria apoyado por la Coordinación de Zona 2006 Matías Romero perteneciente al Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) de Oaxaca y hoy, con certificado en mano; Fernando continuará su preparación académica.

Fernando Jacinto Lagunas de 43 años, es padre de familia y esposo; chofer de oficio y que, desde muy joven, tuvo que abandonar sus estudios, para poder trabajar y así apoyar económicamente a su familia, tras la muerte de su padre. Sin embargo, nos relató que siempre le ha gustado los números y las cuentas; por lo que, su fuerte son las matemáticas.

Acompañado de su familia; Jacinto Lagunas, recibió su certificado de primaria con 9.6 de calificación, de manos de la directora general del IEEA Oaxaca, Miriam Pilar Liborio Hernández. A quién le comentó que terminó sus módulos del MEVyT, gracias a su enlace José Alfredo y a su asesora, quien cada domingo le ayudaba a estudiar y lo preparó para sus evaluaciones.

La asesora Francisca Santiago, dijo que, Fernando Jacinto es un educando disciplinado, ya que trabajaba de lunes a sábado y solo podía estudiar los domingos y por la pandemia se detuvo momentáneamente su avance académico; pero al fin pudo culminar su primaria.

Detalló que las matemáticas y todo lo que tenía que ver con números, a él le gusta y se le facilita; no así con el español, pero de eso se trata el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), para potencializar sus habilidades y conocimientos adquiridos durante la vida.

El educando Fernando Jacinto Lagunas, continuará su educación con el IEEA para concluir su secundaria, porque quiere estudiar la preparatoria. Confesó que su motivo para seguir adelante es su familia. “Fui con mi familia a recibir mi certificado, porque siempre me apoyaron y siempre comparto estas alegrías con ellos; mi hijo luego me preguntó, qué papel recibiste papá”.

Así mismo, comentó que, para él es un orgullo que su hijo esté estudiando preescolar, “uno piensa lo mejor para su hijo y para qué recordar el pasado, ya que este pudo ser feo; pero busco que mi hijo; primero no sufra, dos que salga adelante y tres, que no le falte, lo que a mí me faltó, él apenas está conociendo la tierra y el mundo, por eso quiero que conozca más”, apuntó.

Finalmente, agradeció a todas las personas que lo apoyaron y espera que más jóvenes o adultos conozcan este apoyo e hizo una invitación a todas las personas a que estudien y se acerquen al IEEA, “es bueno aprender y además te entregan un certificado y los servicios no cuestan”.

