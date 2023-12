Chofer de Cívic mata a peatón por haberle reclamado en un incidente de tráfico (19:09 h)

Iztapalapa, 29 de diciembre. Cámaras de vigilancia grabaron el momento en el que un hombre fue asesinado a balazos en calles de la alcaldía Iztapalapa. Esto luego de que le reclamó a un automovilista por no darle el paso cuando trataba de cruzar la calle junto a su esposa.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, C4, el hecho tuvo lugar en la colonia Área Federal Central de Abastos, en el cruce peatonal de la avenida Javier Rojo Gómez. Ahí, la víctima, identificada como Óscar Ortega, caminaba junto a su esposa, Daniela Juárez.

Ambos siguieron caminando hasta llegar a otra banqueta; sin embargo, el conductor del vehículo comenzó a insultar a Óscar, comenzando una discusión, que llevó al joven a regresar a increpar al ocupante del vehículo.

Tras unos segundos en los que se ve a ambos discutir acaloradamente, Óscar se aleja del vehículo color gris y camina hacia su esposa, en cuyos brazos se desvaneció, pues recibió diversos disparos del conductor.

El homicidio de Óscar Ortega fue cometido el viernes 22 de diciembre, luego de que éste sacara dinero para comprar los ingredientes de su cena de Navidad. Hoy, a seis días del crimen, la familia asegura que no ha recibido avances en la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Por ello, piden que el crimen no quede impune y arresten al conductor del Honda Civic, quien mató a Óscar, quien es recordado por su familia como un hombre con gran sentido del humor y trabajador.

De acuerdo con la familia de Óscar, éste era un hombre de familia, que amaba a los animales y disfrutaba de vivir, yendo a la playa, uno de sus lugares favoritos.

“Él era un hombre muy joven, que no molestaba a nadie, no le hacía daño a nadie; al contrario, él ayudaba a muchas personas. Yo solicito que esto no quede impune, que este hecho se esclarezca”, dijo el hermano de Óscar a TELEDIARIO.