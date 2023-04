Causa indignación a nivel mundial beso en la boca de Dalai Lama a un menor de edad (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de abril. El video de Dalai Lama, líder del budismo tibetano, generó fuertes cuestionamientos, debido a que aparece saludando a un niño, quien se inclinó con tal de hacerle reverencia. Tras ello, lo besó, tras esto sacó su lengua y le dijo al menor: “chúpame la lengua”.

El suceso tuvo lugar durante un evento de la Fundación M3M en India, en el cual el líder saludaba a 120 estudiantes que habían recibido su título universitario.

“Desde que vine a vivir a la India, he podido conocer a todo tipo de personas, incluidos eruditos y científicos, interesados en los métodos para lograr la paz mental que nos ha mantenido vivos”, les dijo a los jóvenes.

Durante el discurso, un niño lo interrumpió. Ante esto, el Dalai Lama lo invitó a acercarse a su mesa, lo abrazó y lo besó.

Una sonrisa antecedió a la frase: “¿Puedes chuparme la lengua?”. Ante lo cual, el menor solo acercó un poco su cabeza. El saludo prosiguió por unos segundos, tanto que el monje lo abrazó y le dijo: “gracias”.

Cabe señalar que aunque el evento se desarrolló el 28 de febrero de este 2023, varios lo han recuperado para quejarse del comportamiento del hombre con el pequeño.

A través de la cuenta oficial de la Administración Central Tibetana en Twitter publicó el corto, pero con enfoque en el mensaje que había dado el líder: “Su Santidad el decimocuarto Dalai Lama aconsejó a un joven indio para que sea un buen ser humano, quien siempre trabaje para cultivar la paz y la felicidad en el mundo”.

“Padres, no descuiden a sus hijos”. “¡Creí en un ser que supuestamente no era común! ¡Qué frustración, qué indigno!”. “Ni Francisco se atrevió a tanto”. “Me causó repulsión al ver esto, yo como madre lo rechazo; si fuera mi hijo a quien lo exponen de esa manera, pues no lo permitiría”. “Repudio al Dalai Lama”. “¿Qué carajos pasa con la humanidad?”, fueron algunos de los comentarios de internautas sobre el hecho.

